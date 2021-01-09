Перерахунок прожиткового мінімуму потягне за собою зміни у виплаті пенсій

Так, в Україні з 1 липня 2021 року максимальний розмір пенсій збільшать на 850 гривень до 18 540, а в грудні до 19 340 гривень, передає News.finance.ua. Такі дані наведені в бюджеті на цей рік.

В цей же час мінімальна пенсія з 1 липня складе 1854 грн, а з 1 грудня - вже 1934 грн.

Доплата за кожен рік стажу понад норму в липні збільшиться з 17,69 до 18,54 грн, а в грудні – до 19,34 грн. Також важливо відзначити, що з 1 грудня з 2,4 до 2,6 тис. грн збільшиться гарантований розмір пенсії для тих, хто виконав вимоги за стажем і досяг віку 65 років.

Щоб отримати високу виплату, потрібно:

не менше 35 років працювати офіційно. За кожен відпрацьований рік дають приблизно 1% від розрахункового заробітку (він нижче фактичної зарплати);

отримувати тільки "білу" зарплату (тим, хто отримує доплати "в конвертах" не варто сподіватися на підвищену пенсію).

Нагадаємо, з 1 грудня 2020 у трьох мільйонів українських пенсіонерів збільшились виплати - через те, що виріс розмір прожиткового мінімуму. Так мінімальна пенсія збільшилася з 1712 до 1769 грн.



Раніше ми повідомляли, що у Верховній Раді вважають, українцям треба більше і довше працювати, щоб отримувати гідну пенсію.

За словами голови комітету Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галини Третьякової, українцям слід підготуватися до того, що доведеться працювати до тих пір, поки дозволятиме організм. Більш того, зарплата повинна бути такою, щоб було з чого відкладати собі на безбідну старість.

Нагадаємо, що по дві пенсії готуються платити українцям, хто і коли отримає гроші: "це буде прорив!"

Як повідомляла Politeka, підвищення пенсій у 2021 році, хто і коли отримає гроші: "на 400 гривень більше..."