Телеведучий Юрій Горбунов порадував публіку свіжими кадрами з відпочинку в Дубаї
Як передає Politeka.net, 50-річний шоумен опублікував нові фото в своєму мікроблозі в Instagram.
Досвідчений Юрій поділився секретом, як отримати задоволення від довгого перельоту.
"Коли плануєш поїздку, ключове питання це - вибір авіакомпанії! Коли ти впевнений в тому, що ти вчасно вилетиш, встигнеш на пересадку, отримаєш свій багаж, а в самому літаку весь персонал дотримуються всіх карантинних норм, всі в масках, всі продезінфіковані - політ перетворюється на суцільне задоволення!",- йдеться в повідомленні.
Пост Горбунов супроводив фото, на якому постав разом з дружиною, телеведучою "Світського життя" Катериною Осадчою. Шоумен засвітив дружину ненафарбованою та трохи сонною відразу по прильоту.
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На іншому фото роздягнений Юрій позував вже сам, стоячи біля кромки океану: прозора водичка, пісок і сонце - що ще потрібно для гарного ранку? Щасливий Горбунов привітав публіку.
Користувачі кинулися обговорювати побачене:
"Дуже гарні 💪"
"Як водичка???"
"Суперррр! Гарного відпочинку"
"Не души нас ))"
"Це, ви де, відмокаєте після новорічних свят???😲"
"Тепло або жарко ??? 😲"
До цього ми розповідали, як Горбунов похвалився запаморочливими видами з причалу. Усміхнений Юрій обіймав дружину, "ховаючись" від палючого сонця під тінню її солом'яного капелюшка.
"Гарного відпочинку, та не звертайте увагу на заздрисників 🌹"; "Цікаво чому зіркам можна за кордон а звичайним людям ні? Чи я чогось не розумію?"; "Красиві, закохані, молода пара", - відреагували користувачі.
Нагадаємо, що Осадча з непристойним декольте розцвіла перед Саніною і натовпом красенів-музикантів: "вже сьогодні...".
Як повідомляла Politeka, Горбунов дав волю почуттям, глянувши на таємну дружину Винника і забувши про Осадчу: "Будь щаслива...".
Також Politeka писала, що Осадча пригорнула до Горбунова, і поділилася одкровенням:»зараз виходить мало не раз на рік".