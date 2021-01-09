Телеведучий Юрій Горбунов порадував публіку свіжими кадрами з відпочинку в Дубаї

Як передає Politeka.net, 50-річний шоумен опублікував нові фото в своєму мікроблозі в Instagram.

Досвідчений Юрій поділився секретом, як отримати задоволення від довгого перельоту.

"Коли плануєш поїздку, ключове питання це - вибір авіакомпанії! Коли ти впевнений в тому, що ти вчасно вилетиш, встигнеш на пересадку, отримаєш свій багаж, а в самому літаку весь персонал дотримуються всіх карантинних норм, всі в масках, всі продезінфіковані - політ перетворюється на суцільне задоволення!",- йдеться в повідомленні.

Пост Горбунов супроводив фото, на якому постав разом з дружиною, телеведучою "Світського життя" Катериною Осадчою. Шоумен засвітив дружину ненафарбованою та трохи сонною відразу по прильоту.

На іншому фото роздягнений Юрій позував вже сам, стоячи біля кромки океану: прозора водичка, пісок і сонце - що ще потрібно для гарного ранку? Щасливий Горбунов привітав публіку.

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"Дуже гарні 💪"

"Як водичка???"

"Суперррр! Гарного відпочинку"

"Не души нас ))"

"Це, ви де, відмокаєте після новорічних свят???😲"

"Тепло або жарко ??? 😲"

До цього ми розповідали, як Горбунов похвалився запаморочливими видами з причалу. Усміхнений Юрій обіймав дружину, "ховаючись" від палючого сонця під тінню її солом'яного капелюшка.

"Гарного відпочинку, та не звертайте увагу на заздрисників 🌹"; "Цікаво чому зіркам можна за кордон а звичайним людям ні? Чи я чогось не розумію?"; "Красиві, закохані, молода пара", - відреагували користувачі.

Нагадаємо, що Осадча з непристойним декольте розцвіла перед Саніною і натовпом красенів-музикантів: "вже сьогодні...".

Як повідомляла Politeka, Горбунов дав волю почуттям, глянувши на таємну дружину Винника і забувши про Осадчу: "Будь щаслива...".

Також Politeka писала, що Осадча пригорнула до Горбунова, і поділилася одкровенням:»зараз виходить мало не раз на рік".