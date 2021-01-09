Співак Сергій Лазарєв викликав бурю емоцій, показавши, як насолоджується життям на курорті

Як передає Politeka.net, 37-річний артист опублікував свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких розслабився серед пальм.

Так, засмаглий і широкоплечий Сергій позував у чорній розтягнутій майці, рваних джинсових шортах і салатових кросівках. Зірка зручно розташувався в тіні пальми, зігнувши ноги в колінах і посміхаючись новому дню.

Лазарєв безсоромно блиснув атлетичною фігурою, подражнивши блаженством в цьому тропічному раю.

"Як важливо мислити позитивно! Як важливо думати про хороше! Всім відмінного дня! Шлю вам промені добра! Посміхайтеся! ❤ ️", - підписав фото співак.

Користувачі кинулися коментувати побачене. Й не всі прийшли в захват. Деякі відзначили, що у Лазарєва вистачило совісті залишити маленьких сина і доньку на Новий рік вдома та відправитися ніжитися на курорті без них. Крім того, очевидно, що і його "коханки" співачки Ані Лорак (їм приписують таємний роман) також немає поруч.

"Дуже світле і тепле фото 😻 🤍 "

"❤️ Дивлюся на тебе і посміхатися хочеться ☀️променистий ☀️спасибі велике за твій позитив"

"Красунчик! Засмаглий, очі блищать, на тебе подивишся і насправді посмішка на обличчі з'являється.🤪🔥"

"Ось що Ви зі мною робите... 🤤😍"

"Ну що за котик гарненький?😍"

"😁 круто писати підбадьорливі пости перебуваючи на Балі"

"Ця посмішка дуже потрібна дітям Вашим! Залишити в новорічні свята дітей, це звичайно щось. Була б мама, вона ніколи б не залишила діток в такий момент"

"Треба ж.....скільки компліментів....як дівчинці....а він муркоче...😮"

Нагадаємо, накачаний "коханець" Ані Лорак Лазарєв подражнив своїм свіжим «горіхом»: "райська насолода!»