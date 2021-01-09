Екс-солістка "ВІА Гри" Віра Брежнєва приголомшила чуттєвим кадром
Як передає Politeka.net, 38-річна співачка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в спокусливому образі.
Так, розпатлана блондинка без краплі косметики лежала на спині, розхристивши білий халатик. Віра блиснула оголеними плічками й частково бюстом, млосно подивившись прямо в камеру.
На обличчя красуні впав сонячний промінь, осяявши її бездоганні риси.
Брежнєва заінтригувала підписом до фото - такої чуттєвості від красуні не чекали. Багато хто подумав, що Віра зізнається в коханні своєму чоловікові, продюсеру Костянтину Меладзе, але це зовсім не так.
Екс-чоловік Лорак залишив коханку і повернувся до Москви заради сім'ї: кадри "возз'єднання"
Термінова госпіталізація 90-річного Чапкіса, що з ним зараз: "Треба негайно…"
71-річна Пугачова приголомшила відвертим вбранням і худорбою поруч з екс-коханцем: "Ну просто..."
50-річна Ірина Білик вразила глибоким декольте і епатажним вбранням: «Продовжуємо мріяти…»
Дружина Олега Винника одяглася в "срібло" й зважилася на особисте зізнання: "І уявити не могла, що..."
"Я завжди йому рада... завжди хочу його... завжди дуже його чекаю... люблю його ласкаві дотики... і взимку особливо по ньому сумую.... Сонце ☀️ мені здається, що я Сонячна батарейка️️", - йдеться в повідомленні.
Користувачі бурхливо обговорили побачене.
"Віра ви і так чудово виглядаєте!!! Я не можу зрозуміти одного як у Вас родимка з ліва на право переміщається...?! І для чого це...?! Ви і так прекрасні!"
"Де ти знайшла Сонце сьогодні? Мені теж треба 😅 😍"
"Я подумав, що мова про Костянтина Шотаєвича 😃 😃 😃"
"Молода і прекрасна 😍🌷"
"Я спочатку подумала що ви про Меладзе😁"
"читаю, думаю, які теплі слова про чоловіка. А в кінці 👀 🌞, може це чоловік 🌞"
"Ви без макіяжу така гарненька))"
Раніше ми повідомляли, Брежнєва в розтягнутому светрі й шапці-вушанці показала казковий початок нового року - при чому без Меладзе. Артистка виплеснула емоції на камеру, радіючи моменту, немов маленька дівчинка: змахувала руками, дивилася на зірки і навіть танцювала.
Нагадаємо, що Віра Брежнєва в міні-бікіні звела з розуму безсоромною позою, скандальне фото:"Дочка Генсека".
Як повідомляла Politeka, старша дочка Віри Брежнєвої виросла і затьмарила зоряну маму: "Ого, яка!".