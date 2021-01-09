Актриса Дар'я Петрожицька, яка прославилася після ролі Лізи в серіалі "Папік", відправилася на відпочинок в жаркі країни і закидала мережу яскравими фото
Новий знімок гаряча красуня розмістила у себе в Instagram, передає Politeka.net.
Як відомо, зараз Даша проводиться новорічні канікули на єгипетському курорті Шарм-ель-Шейху. Знаменитість не раз вже демонструвала себе в купальнику, що засмагає на пляжі або хлюпається у воді.
Цього разу вона з друзями вирушила на морську прогулянку на яхті і попозувала на борту, засвітивши стрункі ноги в коротких шортиках.
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Її новий знімок отримав масу позитивних відгуків, шанувальники бажають Петрожицької гарного відпочинку і запитують, коли вийде продовження улюбленого серіалу.
"Людина-Сонце️️️", " чому немає ще папік 2. Я так чекаю😢 🔥 😍", "найкрутіші", "бажаю чудового відпочинку! 🤗 😘 Шарм ель Шейх в цей час року дуже ласкавий!👍", " Дашенька, ви кльові, і без папіка2, найкращі, красиві, круті❤ ️ ❤️❤ ️ привіт з Уралу, у нас -10, сніжок - пишуть в мережі.
До цього вона постала в маленькому чорному бікіні, яке підкреслило її груди. Крім того, на опублікованому фото видно струнка талія, плоский живіт і інші спокусливі частини тіла. Завершив образ козирок від сонця.
Красуня плескалася у воді і виглядала дуже щасливою. На одному з кадрів вона сіла в прозоре коло, намочивши свої стегна.
Нагадавши, актриса відчинила сорочку і заворожила домашнім образом біля ялинки.
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