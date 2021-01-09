Популярна співачка Ані Лорак, яка переїхала жити в РФ, приміряла стильну білосніжну сукню і здивувала шанувальників

Як відомо, в цьому році Кароліна все частіше з'являлася через карантин в простих образах. У повсякденному житті артистка носить якісний одяг спортивного стилю, поєднуючи ту з кросівками або масивними черевиками. Шанувальники високо оцінюють фактично всі образи зірки.

Однак поява Лорак на червоній доріжці в розкішному вбранні викликає в мережі фурор кожен раз. Так, кадр, на якому співачка позувала в напівпрозорій білій сукні зі сніжинками, чимало спантеличив фанатів.

На їхню думку, Кароліна перестаралася не тільки з пластикою губ і уколами ботокса, але ще і збільшенням грудей. Деякі все ж позитивно оцінили новий наряд:

"Розкішна леді🔥як їй йде цей образ, це щось...😍 ; Ох і буфера зробила....що б не лопнули; Принцеса 😍; Люблю її, але навіщо вона такі груди зробила не розумію, щоб потім проблеми зі спиною були?❤ ️ ; Походу Кароліна не може зупинитися по накачування грудей і губ, спотворює себе , дуже шкода; кошмар, ну вони ж зараз лопнуть... до цього така гарненька була".

Також 42-річна зірка опублікувала свіжий кадр в "сторіз" в Instagram, на якому постала в спокусливому вигляді.

Так, гаряча брюнетка з кучерявою укладанням позувала навпроти дзеркала, повершившись до нього спиною, а до камери обличчям - показавши себе, таким чином, відразу у всіх ракурсах.

З одягу на Кароліні був тільки приталений піджак світлого відтінку, з пікантним v-подібним вирізом, що підкреслив її пишний бюст. Тканина ледве-ледве прикривала її "п'яту точку", тим самим співачка ефектно продемонструвала ніжки - не дарма артистка довгий час відточувала фігурку в спортзалі, вимотуючи себе важкими тренуваннями.

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