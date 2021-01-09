Американська фітнес-модель Ана Чері у блискучому купальнику показала яскравий кадр з відпочинку біля басейну

Ана є популярною моделлю, яка прославилася після того, як почала показувати в Instagram свої тренування в спортзалі. Спочатку Чері працювала фітнес-тренером, вже після того як почала зніматися для реклами одягу та білизни.

Тепер дівчина заробляє завдяки рекламі і власному онлайн-магазину для фітнес-красунь. Образи Чері в бікіні намагається не повторювати, тому позує в самих різних купальниках модного дизайну і всіляких забарвлень.

Так, на одному їх фото, яке було опубліковано на фан-акаунті, дівчина позувала в міні-бікіні з блискучої сірої тканини на тонких лямках-ниточках. Щоб надати кадру спокусливості, Ана потягнула за зав'язки на стегнах і відвернула голову в сторону від об'єктива.

"Виглядаєш приголомшливо! 😍 ; Шикарна! Особливо прикид; Приголомшлива гаряча красива дівчина!; Ти мотивуєш мене залишатися у формі 👍 булочка з вишнями😍; красиве тіло, дитина; яка спекотна і світиться картинка .... Так мило❤; Уоооо красиво Hott Bod; розкіш, розв'язуйте».

Саме пишні форми знаменитості і її любов до пікантних фото в соціальній мережі Instagram зробили її популярною. Примітно, що дівчина не любить подорожувати занадто часто, тому більшість її фото для реклами зроблені вдома.

При цьому доповнила вона свій образ беретом такого ж кольору, що додало їй нотку пікантності. Фанати відразу ж прозвали спортсменку спокусливою француженкою.

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