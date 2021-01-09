Істотних опадів завтра, 10 січня, в Україні можна не очікувати

Свіжий прогноз погоди оприлюднила синоптик Наталка Діденко.

За її словами, завтра на погоду в Україні впливатиме антициклон, який прийшов з Азорських островів.

Діденко зазначила, що саме потужний циклон відганятиме опади з нашої території.

"Україна поки що - без істотних опадів. Хіба що завтра якісь натяки на сніжинки політають над північними областями та на крайньому півдні можливі дощ, подекуди з мокрим снігом", - попередила авторитетний синоптик у своєму Facebook.

Синоптик додала, що в ніч на 10 січня почне трохи підморожувати до -5 градусів, та морози днями посиляться.

"Вже найближчої ночі поче трохи підморожувати, 0-5 градусів морозу, вдень 10-го січня передбачається від 2 морозу до 2 тепла. Надалі похолодання в Україні посилиться. На Василя, Новий рік, на другий Святвечір, на Водохреще будемо з морозами", - резюмувала Діденко у мікроблозі.

Раніше ми розповідали, що найхолоднішими днями в січні будуть 26-27 січня, коли температура становитиме від -15 до -22 градусів.

Що стосується весни, то її початок буде морозним, сніжним і дощовим. Згідно з прогнозом, весна прийде в Україну у другій декаді березня. Справжнє тепло очікується лише в 20-х числах квітня, але воно буде недовгим.

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