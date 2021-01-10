Зірка телепроекту "Дом-2" і співачка Ольга Бузова викликала подив відвертими знімками на тропічному пляжі

Як передає Politeka.net, 34-річна знаменитість опублікувала свіжі кадри в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала на відпочинку на Мальдівах.

Ольга, яка різко схудла, з зухвалими афрокосичкам, "визирнула" з-під пальми, будучи в спокусливому блакитному бікіні.

Бузова розтавила руки в сторони, кокетливо відвела стегно і кинула "хижий" погляд в камеру.

"Яке з? 🌴👸🏻 1/2? ❤ ️", - підписала фото співачка, даючи шанувальникам можливість вибрати краще: чорно-біле або кольорове.

Користувачі з жаром кинулися коментувати побачене. Деякі спокусилися на принади Ольги, називаючи її амазонкою, інші здивовано помітили, що у артистки раптово зовсім пропав бюст, а треті її вилаяли - мовляв, не пристало таке демонструвати заміжній дамі.

"Красуня!! Фігура дивовижна!! Купальники сидять ідеально!!"

"Як з реклами такої про Баунті "райська насолода"))) вся така амазонка"

"👍бомбове фото"

"2 кольорова крутіше 🔥"

"Мені до душі друге фото, в кольорі. Ох Оленька, приїжджайте до нас до Забайкалля, пиріжками вас нагодуємо. Зовсім там на Мальдівах своїх схудли"

"Грудей немає ...:/"

"Для кого показувати своє тіло заміжній жінці. Жах"

"Третю без фотошопу )))"

"Олечка, де твої сі*ки?"

"Як набридло дивитися тебе голу. 👎"

"1/2? Там нульовий розмір"

До цього ми розповідали, як в Мережі з'явилися кадри з "весілля" Бузової. Дівчина нібито разом зі своїм бойфрендом, репером Давидом Манукяном, розписалися на мальовничому мальдівському пляжі. Однак, багато користувачів впевнені, що торжество було не справжнім, а просто романтичною розвагою та ще одним приводом для хайпа.

Нагадаємо, змінилася Бузова з молодим коханцем зробили заяву, ошелешивши шанувальників.

Також Politeka повідомляла, що Бузова після закриття "Дом-2" ошелешила видом на межі сліз, не витримав навіть коханець.