Зірка телепроекту "Дом-2" і співачка Ольга Бузова викликала подив відвертими знімками на тропічному пляжі
Як передає Politeka.net, 34-річна знаменитість опублікувала свіжі кадри в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала на відпочинку на Мальдівах.
Ольга, яка різко схудла, з зухвалими афрокосичкам, "визирнула" з-під пальми, будучи в спокусливому блакитному бікіні.
Бузова розтавила руки в сторони, кокетливо відвела стегно і кинула "хижий" погляд в камеру.
"Яке з? 🌴👸🏻 1/2? ❤ ️", - підписала фото співачка, даючи шанувальникам можливість вибрати краще: чорно-біле або кольорове.
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Користувачі з жаром кинулися коментувати побачене. Деякі спокусилися на принади Ольги, називаючи її амазонкою, інші здивовано помітили, що у артистки раптово зовсім пропав бюст, а треті її вилаяли - мовляв, не пристало таке демонструвати заміжній дамі.
"Красуня!! Фігура дивовижна!! Купальники сидять ідеально!!"
"Як з реклами такої про Баунті "райська насолода"))) вся така амазонка"
"👍бомбове фото"
"2 кольорова крутіше 🔥"
"Мені до душі друге фото, в кольорі. Ох Оленька, приїжджайте до нас до Забайкалля, пиріжками вас нагодуємо. Зовсім там на Мальдівах своїх схудли"
"Грудей немає ...:/"
"Для кого показувати своє тіло заміжній жінці. Жах"
"Третю без фотошопу )))"
"Олечка, де твої сі*ки?"
"Як набридло дивитися тебе голу. 👎"
"1/2? Там нульовий розмір"
До цього ми розповідали, як в Мережі з'явилися кадри з "весілля" Бузової. Дівчина нібито разом зі своїм бойфрендом, репером Давидом Манукяном, розписалися на мальовничому мальдівському пляжі. Однак, багато користувачів впевнені, що торжество було не справжнім, а просто романтичною розвагою та ще одним приводом для хайпа.
Нагадаємо, змінилася Бузова з молодим коханцем зробили заяву, ошелешивши шанувальників.
Також Politeka повідомляла, що Бузова після закриття "Дом-2" ошелешила видом на межі сліз, не витримав навіть коханець.