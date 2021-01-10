Відома модель Інна Горячковська показала себе в неймовірному образі

На фото Інна позує в червоному вбранні з великим декольте. Зірка обтягнула пишний бюст чорними ниточками, які не приховали величезну красу. Горячковська здалася дуже близькі і дала можливість насолодитися пишними "бомбочками". Волосся у моделі було розпущеним, а образ Інна доповнила кулоном на ланцюжку. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Пам'ятайте часи, я жила з багатим чоловіком старшим. Він мене у всьому забезпечував, любив, балував, я ні в чому не потребувала ...

- Але що ж трапилося?

- А то, що він підійшов до мене і сказав: "Дочка, ти вже доросла, тобі пора жити окремо", - розповіла жарт Інна.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під фото, адже Горячковська викинула його в сторіс Instagram, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"О, мій бог, виглядає привабливо"," дуже красиво"," красива спокуслива милашка"," ти красива, чудова, чудова"," таке красиве спокусливе тіло, Інна"," Ти виглядаєш приголомшливо і чудово, ти ангельська красуня"," дуже хороша мадемуазель", " Хороша наречена!".

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Дівчина разом з подружкою втиснулася в ліфт, козирнувши з Близького ракурсу своєю неосяжною красою. Інна "упакувала" бюст в топ з тоненькими лямочками, накинувши зверху чорний піджак і шубку. Варто відзначити, поруч з такими габаритами подружка, мабуть, відчувала, що її ніби "прищемили".

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