Відома модель Альона Омович, яку називають українською Кардаш'ян, показала себе в пікантному образі

На фото зірка позує в червоній міні-білизні і підборах. Олена в руках тримала швабру, розвернувшись спиною до камери і нагнувшись вперед. Омович зовсім не бентежив її вигляд, дівчина демонструвала пружні сідниці, хоча і розмила кадр, роблячи його менш чітким. Модель, судячи з усього, прибиралася біля новорічної ялинки. Кадр вийшов цікавим і навіть спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не могли поставити лайки або написати коментарі, адже знімок був викинутий в сторіс Instagram, але зазвичай зірку засипають компліментами:

Виглядають чудові красуні", "Олена дуже гаряча", "з тобою не біда", " Абсолютно шикарна цукерка !!!", "Господи. Можна було, ще більше розтягнути, ці булочки?)))) ", "як я люблю фотки зимові", "ти завжди змушуєш все танути через тебе", " Кеті Перрі?".

Повідомлялося, що скандальна модель з Києва Олена Омович вийшла на вулицю в чому мати народила.

Цього разу "Українська Кардашьян" вирішила епатувати публіку тим, що вийшла на балкон серед січня, скинувши весь одяг. З собою вона захопила простирадло, яким злегка прикрила видатний бюст і передню частину тіла. А ось сідниці вона вирішила не прикривати. Щоб не замерзнути Оман взяла чашку з гарячим чаєм або кавою.

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