Відома співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала себе в кінці відпустки

На фото Анастасія позує в рожевому купальнику з великим декольте. Пишний бюст прямо випирав з обтягуючої тканини, але Кумейко зовсім це не бентежило. Зірка дивилася в телефон, знімаючи себе на телефон в дзеркало. Волосся у красуні залишилися розпущеним, а образ дівчина доповнила браслетом на руці. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Сумую така спокуслива, що їду. Таки поїхала. До кінця", - написала зірка під знімком.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, так як кадр був опублікований в сторіс Instagram, але зазвичай Анастасію засипають компліментами:

"Сліди видають, що не тільки твій))"; "Ну хто той же фоткав, значить не тільки твій"; "кльовий купальник)"; "красуня"; "будь ласка, приїжджай на Філіппіни в майбутньому", "роздуми мого розуму", "Ку-ку, красуня", "Насть, з початку Микити ти зовсім не змінилося. Як ти це робиш?".

Ми писали, що колишня учасниця групи "Nikita" Анастасія Кумейко вразила підтягнутою фігурою на курорті.

Анастасія Кумейко покрасувалася красивим зовнішнім виглядом на піщаному пляжі, залишивши позаду тропічні будиночки серед пальм. Зірка закинула руку за голову, відкинувши волосся, і показала у всій красі свій об'ємний бюст, пружні стегна, плоский живіт і засмаглі стегна.

Нагадаємо, фігуриста екс-Nikita Кумейко поманила "пересмаженими" принадами в білому бікіні

А ще Politeka писала, що розпалена екс-Nikita попітніла на камеру заради ідеального тіла в одному боді

Також Politeka повідомляла, що фігуриста екс-Nikita поманила вигинами в мокрому купальнику



