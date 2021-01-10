Ось це видовище!

Телеведуча "Голосу країни-11" Катерина Осадча видала нову порцію яскравих кадрів

Як передає Politeka.net, 37-річна зірка активно ділиться в своєму мікроблозі в Instagram фото та враженнями від незабутніх пригод в Дубаї, куди вона вирушила разом з чоловіком, шоуменом Юрієм Горбуновим.

Парочка нещодавно відвідала дивовижну виставу в місцевому театрі. Катерина встигла зняти приголомшливу феєрію - ведуча не змогла приховати емоцій. Шкода, тільки, що камера не змогла передати всю ту колосальність.

"Тонни води падають зверху театру. Дух захоплює", - підписала кадри Осадча з залу для глядачів.

В наступних "сторіз" зірка продемонструвала вже інше видовище, не менш хвилююче. Осадча зняла себе в чорному бікіні на пляжі, вибравши найвдаліший ракурс - так, щоб шанувальники змогли вдосталь намилуватися її "підрум'яненими" принадами.

У цьому ж бікіні красуня з'явилася і в новому пості в Instagram. Катерина пробіглася по пляжу - вдалий момент зловив Горбунов.

"На фото ретельно приховані святкові сліди на талії, але вони є😆 і німб колесом 😆 фото @gorbunovyuriy", - йдеться в підписі.

Користувачі кинулися втішати ведучу, мовляв, з фігурою у неї все гаразд:

"Такій красуні, як вам, взагалі не слід не те, що виправдовуватися за якісь «сліди» (до речі, помітні тільки вам), але й взагалі думати про це! 👍💯"

"😍там все ідеально і нічого приховувати"

"Ще капелюшка з колесом у Каті не було 😁"

"Катюша, виглядаєте чудово... а сліди змиє морська вода, прекрасного відпочинку!!!💞"

"Це не святкові сліди... а не вистачає занять спортом... 😉"

"Катерина, тобі не набридає відпочивати так..."

Нагадаємо, що Осадча з непристойним декольте розцвіла перед Саніною і натовпом красенів-музикантів: "вже сьогодні...".

Як повідомляла Politeka, Горбунов дав волю почуттям, глянувши на таємну дружину Винника і забувши про Осадчу: "Будь щаслива...".

Також Politeka писала, що Осадча пригорнула до Горбунова, і поділилася одкровенням:»зараз виходить мало не раз на рік".