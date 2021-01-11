Дочка Віри Брежнєвої Соня Кіперман показала себе в провокаційному образі

На фото Соня здалася без одягу і білизни. Красуня, швидше за все, була у ванній і знімала себе в дзеркало. Дівчина залишила волосся розпущеним, а в руках тримала телефон, яким зробила селфі. Кадр вийшов досить провокаційним і пікантним, адже Кіперман вміє показати себе. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, так як знімок був опублікований в сторіс Instagram, але зазвичай дочка Брежнєвої залишають компліменти:

"Просто неймовірна", "сумую за тобою"," ваше тіло приголомшливе"," Каліфорнійська дитинко«,» шикарні«,» Соня – королева«, " скільки краси. Засліпили", "Соня така Пампушка», «Королева», «так гаряча», «вау, красуня», «Божественні форми", " та ти красуня. Чудова», «така красива дівчина», «ти і твоя мама буквально одне обличчя», "ось це пустунка".

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19-річна красуня опублікувала знімки у своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала під час прогулянки.

Наряд Соні відповідав події: зручний і без прикрас. Дівчина позувала на тлі коричневого фасаду будівлі, сівши на широкий бортик.

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