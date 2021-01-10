Зірка телепроекту "Дом-2" і співачка Ольга Бузова не перестає дивувати публіку

Як передає Politeka.net, 34-річна знаменитість опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала на фешенебельному мальдівському курорті.

Засмагла Бузова в строкатому бікіні розтягнулася на бортику басейну, що ніби "зливається" з океаном вдалечині - здавалося, що зірка ніби ширяє над водою.

Ольга повернулася до камери "найсмачнішим" ракурсом, продемонструвавши себе у всій красі. Розніжена співачка задерла підборіддя, торкнувшись рукою обличчя й застигнувши в томній позі.

"Чим менше залишається днів тут, тим більше цінуєш кожну мить 🌊❤️❤️❤️. Як же швидко йде час... і на відпочинку, і взагалі ⏳. Сьогодні чилимо цілий день на нашій водній віллі 🌊 Кайф ❤️. А де б ви хотіли опинитися прямо зараз", - підписала фото Бузова.

Останнім часом Ольгу частенько лають в коментарях за сильну худорлявість. Уважні користувачі помітили, що у артистки кудись "пропав" бюст, а також стали ще більше випирати кістки, ребра взагалі з легкістю можна перерахувати.

"Щасливо виглядаєш🎈"

"Витончена😍"

"Дуже красива фігура. Хто згоден🔥" - "Скелет бачу, фігури немає 👎"

"Фігура стала менш красивою... груди зникли взагалі🤦за рахунок схуднення"

"Оля тобі купальник 👙 не потрібен 🙄все одно сі* єк немає"

"не послухала мої поради упустила Тарасова 😭 потрібно народжувати, а не худнути до ступеня анорексії😕"

"Треба терміново набрати вагу😮"

"Слухайте приберіть її, вже дістала, торохтить своїми кістками, вже чесно набридло, чи не красуня"

"Господи, яка ж ти худа ((((((одні прям кісточки видно, це жах"

"Стара тріска, одна шкіра"

Нагадаємо, змінилася Бузова з молодим коханцем зробили заяву, ошелешивши шанувальників.

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