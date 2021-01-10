Зірка телепроекту "Дом-2" і співачка Ольга Бузова не перестає дивувати публіку
Як передає Politeka.net, 34-річна знаменитість опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала на фешенебельному мальдівському курорті.
Засмагла Бузова в строкатому бікіні розтягнулася на бортику басейну, що ніби "зливається" з океаном вдалечині - здавалося, що зірка ніби ширяє над водою.
Ольга повернулася до камери "найсмачнішим" ракурсом, продемонструвавши себе у всій красі. Розніжена співачка задерла підборіддя, торкнувшись рукою обличчя й застигнувши в томній позі.
"Чим менше залишається днів тут, тим більше цінуєш кожну мить 🌊❤️❤️❤️. Як же швидко йде час... і на відпочинку, і взагалі ⏳. Сьогодні чилимо цілий день на нашій водній віллі 🌊 Кайф ❤️. А де б ви хотіли опинитися прямо зараз", - підписала фото Бузова.
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Останнім часом Ольгу частенько лають в коментарях за сильну худорлявість. Уважні користувачі помітили, що у артистки кудись "пропав" бюст, а також стали ще більше випирати кістки, ребра взагалі з легкістю можна перерахувати.
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