Актриса Ксенія Мішина, що стала першою "Холостячкою", і її обранець Олександр Еллерт розчулили ідилією

Пара після закінчення шоу активно проводить час разом, пише Politeka.net. Нещодавно пара публікувала фото та відео того, як відпочивають у Буковелі.

Також в мережі публікують знімки закоханих. Так, цього разу на фанатській Instagram-сторінці шоу опублікували теплий знімок Мішиної і Еллерта.

У кадрі пара позувала за столом з тарілками. Обидва широко посміхалися, доторкнувшись один до одного обличчям, а Мішина навіть закинула ніжки на коханого.

"У новорічні свята тисячі людей загадують бажання і щиро вірять, що їхня мрія збудеться ✨

Став ❤ в коментарях, якщо віриш, що воно здійсниться у 2021 році👇", - написали автори поста.

За чотири години публікація зібрала майже 500 лайків і багато коментарів, в основному, що складаються зі смайликів у вигляді сердечок.

Користувачі мережі висловлювали свою любов до пари.

Відзначимо, що Ксенія Мішина вибрала переможцем шоу коміка, автора жартів для "Студії Квартал 95" Олександра Еллерта.

Чоловік був двічі одружений. У студентські роки Олександр зустрів любов. У шлюбі народилася дочка Еля. Під час спільного життя пара не зійшлася поглядами і розлучилася. Однак Еллерт підтримує відмінні відносини з донькою.

Пізніше комік одружився знову, але і цей шлюб розпався, а пара стала підтримувати лише дружні стосунки.

Зараз Олександр займається улюбленою справою - пише жарти. До слова, після участі в "Холостячці" у Еллерта зросла кількість підписників в Instagram.

Нагадаємо, заведена "Холостячка" Мішина накинулася на Еллерта, злившись в пристрасному поцілунку: "я так люблю все це…»