Актриса Ксенія Мішина, що стала першою "Холостячкою", і її обранець Олександр Еллерт розчулили ідилією
Пара після закінчення шоу активно проводить час разом, пише Politeka.net. Нещодавно пара публікувала фото та відео того, як відпочивають у Буковелі.
Також в мережі публікують знімки закоханих. Так, цього разу на фанатській Instagram-сторінці шоу опублікували теплий знімок Мішиної і Еллерта.
У кадрі пара позувала за столом з тарілками. Обидва широко посміхалися, доторкнувшись один до одного обличчям, а Мішина навіть закинула ніжки на коханого.
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Став ❤ в коментарях, якщо віриш, що воно здійсниться у 2021 році👇", - написали автори поста.
За чотири години публікація зібрала майже 500 лайків і багато коментарів, в основному, що складаються зі смайликів у вигляді сердечок.
Користувачі мережі висловлювали свою любов до пари.
Відзначимо, що Ксенія Мішина вибрала переможцем шоу коміка, автора жартів для "Студії Квартал 95" Олександра Еллерта.
Чоловік був двічі одружений. У студентські роки Олександр зустрів любов. У шлюбі народилася дочка Еля. Під час спільного життя пара не зійшлася поглядами і розлучилася. Однак Еллерт підтримує відмінні відносини з донькою.
Пізніше комік одружився знову, але і цей шлюб розпався, а пара стала підтримувати лише дружні стосунки.
Зараз Олександр займається улюбленою справою - пише жарти. До слова, після участі в "Холостячці" у Еллерта зросла кількість підписників в Instagram.
Нагадаємо, заведена "Холостячка" Мішина накинулася на Еллерта, злившись в пристрасному поцілунку: "я так люблю все це…»