Віра Брежнєва похвалилася затишним образом в стильному вбранні

Як повідомляє Politeka.net, Віра Брежнєва на карантині продовжує дотримуватися режиму і не дає собі надто вже розслаблятися. Співачка не забуває про регулярні тренування, стала більше готувати і проводити час з сім'єю.

На своїй сторінці в Instagram вона постала в образі, який представляє щось середнє між традиційними різдвяними піжамами і нарядами з подіуму.

Домашній лук Брежнєвої склали штани кльош з м'якої трикотажної тканини в рубчик, які вона доповнила бежевим светром з V-подібним вирізом, прикрашеним смужками. До вбрання співачка підібрала білу футболку, яка підходять за кольором до загального вбрання, а ось макіяж Віра вирішила зробити стриманий, ледь помітний.

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"На роботі ви мене бачите і знаєте, я можу бути різною, а ось вдома я-домашня 😸 умиротворена і мовчазна, ніжна і турботлива. Хоча є одна людина, яка навіть вдома розглядає в мені щось особливе", - написала вона в підписі, розповівши про особливу для неї людину.

Користувачі мережі написали їй масу приємних слів, відзначивши її стрункість і красу.

"Така красива і затишна 😍", " приголомшливе сяйво душі ✨ ви-мотиватор! ✨ ", "Краща ❤️😻 😘"," сама чарівність, особливо посмішка і погляд😘", "солодка дівчинка🤗 😚".

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