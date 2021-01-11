Популярна співачка Ані Лорак підкорила образом у чорному

Відома артистка спокушає своїми формами в різних нарядах, передає Politeka.net. Цього разу гаряча красуня постала в чорному костюмі з пікантними вирізами.

Ані позувала в короткому топіку, який дав можливість поглянути на струнку талію і плоский живіт. До того ж спокуси додавало глибоке декольте топа.

Блискучі брючки на високій посадці обтягнули тонку талію, а також підкреслили округлі стегна.

Різні прикраси стали відмінним доповненням до образу. Крім того, привертали погляд довге русяве волосся зірки, а саме - перука.

У підписі Лорак поставила лише смайлик у вигляді сердечка.

За годину пост зібрав понад 50 тисяч лайків і багато коментарів.

"Улюблена лялечка! 😍 Діва! 😘 Неймовірно люблю і пишаюся тобою. 😘 😍обіймаю"," розкішна така😍 😍", " красива 😍😍😍", "😻😻😻😻неймовірно красива", "Балдію з волосся 😻 🔥 ну прям дуже ВАМ личить", "шалено красива!🤤 ", "Неймовірна приголомшлива Діва❤️❤️❤️❤️❤️❤️", " приголомшлива Краса🖤 🖤 🖤", " зміна іміджу на користь не пішла. Стало гірше😞", " Кароліночко, ви просто нереальна! Як провели новорічні свята?", "Вау 💋 ви така красива 💋 довге волосся вам більше личить 🙏", " Ну нереальна😻. Випуск класний❤️, найкращі!", "Красуня❤️обожнюю ваші наряди😍виглядаєте офігено🔥", " неймовірна красуня 😍 шикарна!", "Наряд бомба 💥", " Моя улюблена родзинка❤️ 🔥 😘 👍 ", - написали користувачі мережі.

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Як повідомляла Politeka, Лорак раптово набрала у вазі, співачка показала кругленький живіт.

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