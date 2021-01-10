Відома співачка Наташа Корольова й Тарзан вирішили помиритися на камеру після грандіозного скандалу, який ледь не закінчився розлученням пари

Як розповідає Politeka, кадри були опубліковані на сторінці знаменитості в Instagram.

"У моєму житті всі пісні з'являються неспроста, в потрібний час і в потрібну годину. Пісню " Гори-гори!"написав мій талановитий друг @germantitov_official Герман Титов, який дуже тонко відчув всі відтінки нашого з Сергієм непростого періоду в житті. Ми-оптимісти, тому і лейтмотив пісні - оптимістичний, що допомагає разом йти вперед, зігрівати один одного вогнем любові, іноді обпалюватися, а іноді – зцілювати", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах видно Тарзана і Королеву, які прогулюються по пляжу. У якийсь момент вони починають плакати, ніжно при цьому обіймаючись.

"Ось відразу видно-щиро, без піару плачуть по-справжньому", "щира Така, а Сергій ваш – кабель", "сльози дуже люблячої й терплячої жінки", "класний кліп, нехай у вашому сімейному житті все утрясеться, ви чудова пара", "та вже...далеко не кожен пробачить зраду....якщо це не піар", - пишуть її шанувальники.

Нагадаємо, що Королева і Тарзан показали пристрасне возз'єднання після скандалу, співачка не стрималася: "Не зраджуйте, це боляче".

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