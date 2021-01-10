Відома співачка Наташа Корольова й Тарзан вирішили помиритися на камеру після грандіозного скандалу, який ледь не закінчився розлученням пари
Як розповідає Politeka, кадри були опубліковані на сторінці знаменитості в Instagram.
"У моєму житті всі пісні з'являються неспроста, в потрібний час і в потрібну годину. Пісню " Гори-гори!"написав мій талановитий друг @germantitov_official Герман Титов, який дуже тонко відчув всі відтінки нашого з Сергієм непростого періоду в житті. Ми-оптимісти, тому і лейтмотив пісні - оптимістичний, що допомагає разом йти вперед, зігрівати один одного вогнем любові, іноді обпалюватися, а іноді – зцілювати", - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованих кадрах видно Тарзана і Королеву, які прогулюються по пляжу. У якийсь момент вони починають плакати, ніжно при цьому обіймаючись.
"Заміжня" Бузова в небезпечному міні-бікіні осоромилася перед публікою, необачні фото: "Олечка, де твої..."
Нікітюк в термотрусиках і обтягуючому костюмі осоромилася новим фото: "Виглядає моторошно..."
51-річна Дженніфер Лопес в крихітному топі і шортах влаштувала спекотні танці на пілоні: "Заздріть, дами"
Винник вирішив змінити імідж, здивувавши навіть "вовчиць", кадри перевтілення: "Блін, який чоловік"
"Такий молодий, скільки б ще встиг зробити": обірвалося життя відомого українського лікаря
"Ось відразу видно-щиро, без піару плачуть по-справжньому", "щира Така, а Сергій ваш – кабель", "сльози дуже люблячої й терплячої жінки", "класний кліп, нехай у вашому сімейному житті все утрясеться, ви чудова пара", "та вже...далеко не кожен пробачить зраду....якщо це не піар", - пишуть її шанувальники.
Нагадаємо, що Королева і Тарзан показали пристрасне возз'єднання після скандалу, співачка не стрималася: "Не зраджуйте, це боляче".
Як повідомляла Politeka, чоловік Наташі Корольової без футболки осоромився на новому фото: "це пародія на Тарзана?".
Також Politeka писала, що Тарзан пристрасно притулився до немолодої актриси за кадром: Наташі Корольової пора переживати