Відома українська телеведуча Оля Фреймут похвалилася фігурою під час відпочинку на пляжі

Як розповідає Politeka, фотографією знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.

Так, на фотографії Фреймут позує напівлежачи в приспущеному купальнику, прикривши обличчя окулярами й капелюхом. Попри це, вона обдаровує шанувальників бездоганною посмішкою, а на задньому фоні можна помітити ліс з деревами.

Уточнимо, що кадри телеведуча ніяк не підписала, а шанувальників позбавила такої можливості, викинувши знімок у себе в каруселі Сторіс.

"Прилетіли на Мальдіви, взяла з собою підбори й вечірні сукні. Цього разу вже навчена, тут прийнято ходити босоніж", - розповіла вона.

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Знаменитість досить рідко викладає спільні фото з дітьми, але на цей раз зробила виняток і розмістила в "Instagram" короткий ролик з дівчинкою. Сама Оля Фреймут з'явилася в кадрі легкому літньому образі: сонцезахисних окулярах, білому топі, під яким можна помітити бюстгальтер, волосся вона скріпила рожевою пов'язкою на маківці.

Нагадаємо, що Фреймут почала повчати українок, вразивши заявою про трагедію.

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