Дружина українського шоумена Андрія Джеджули Юлія Леус відверто розповіла, як змінилося її здоров'я після вагітності

Як розповідає Politeka, відповідний пост вона опублікувала у себе на сторінці в Instagram.

"Відповім на часто питання в дірект🤗 як ти себе почуваєш, як здоров'я? Так ось, відчуваю себе прекрасно, як ніколи за всю вагітність. Цього року я ще не нервувала і Дай Бог не буду 🙏 🏻 хоч і в обсягах я стала більше, але і сил у мене більше, як ніби приплив енергії з'явився, чи то перестав йти", - розповіла вона.

При цьому Леус зізналася, що саме тепер відчула "всю красу вагітності", про яку їй писали шанувальники.

"Бажаю кожній жінці це відчути, та й чоловікові, який вміє цінувати й ще в животику любити свого янголятка", - підкреслила вона.

Уточнимо, що на опублікованій фотографії дружина Джеджули позує в облягаючій міні-сукні й без взуття на тлі лісу.

До цього ми розповідали, що дружина відомого українського шоумена Андрія Джеджули Юлія Леус розповіла, через що насправді її вдарив чоловік.

Нагадавши, вагітна дружина Джеджули приголомшила одкровенням після втечі: "я не планувала дитину з цим...".

Як повідомляла Politeka, вагітна дружина Джеджули не стрималася і видала нову порцію скандальних подробиць: "Санту тягав по...".

Також Politeka писала, що сімейний скандал Джеджули, шоумен відповів на звинувачення вагітної дружини.