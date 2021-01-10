Відома українська співачка Надя Дорофєєва вразила шанувальників бездоганною фігурою під час архівного виступу з "Позитивом"
Як розповідає Politeka, фотографія була опублікована на фан-сторінці знаменитості в Instagram.
На опублікованому знімку помітно схудла Дорофєєва позує під час виступу з Олексієм Завгороднім. Красуня в латексному міні, яке підкреслює її й без того бездоганну фігуру.
На задньому тлі можна помітити значного розміру подарункові коробки.
Образ Дорофєєва вирішила доповнити неймовірною зачіскою, посмішкою і туфлями. Уточнимо, що кадр не був як-небудь підписаний, а її шанувальники активно лайкали фото з кумиром. При цьому коментарів було не дуже багато.
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"Ох, ця посмішка-кого хочеш з розуму зведе", "Надя, відмінно виглядаєш", - пишуть її вони.
До цього ми розповідали, що екс-солістка "Время и Стекло" Надя Дорофєєва в новому образі сколихнула мережу
Так, Надя похвалилася отриманою нагородою від глянцевого журналу ELLE. Красуня з'явилася на врученні в чорному брючному костюмі й стильних черевиках на товстій підошві. Верх вбрання доповнила пікантна " родзинка "у вигляді розпусної" сіточки " на весь живіт.
Нагадаємо, як розгублену Дорофєєву в розпусному міні публічно "заарештували" і поставили в незручну позу
Також Politeka писала, що Дорофєєва в латексі звела з розуму відвертим чином