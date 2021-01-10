Відомий український продюсер і співак Потап, який зараз відпочиває з Настею Каменських на морі, зважився на одкровення
Як розповідає Politeka, відповідний пост він розмістив у себе на сторінці в Instagram.
"Я написав понад 1000 пісень (зареєстрованих 860) з них суперхітами стали близько 50,а мегахітами не більше 20! А все тому, що я ніколи не боявся промахуватися, засмучувався - бувало, але не боявся спробувати знову і знову, під різними соусами, з різною приправою, а найголовніше - оригінально і по-своєму. Не бійтеся пробувати, посмійте хотіти", - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованій фотографії почервонілий Потап позує на піроні, "втікши" від Каменських. Сама дружина зірки відправили в коментарях емоджі у вигляді сердечка і не тільки.
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"Ви геній нашого часу", "Потап – ти великий молодець", "класна мотивація", - пишуть користувачі Мережі.
До цього ми розповідали, що Настя Каменських показала, як Потап любить вбиратися під час прогулянок
Сімейна пара продовжує радувати шанувальників кадрами зі свого повсякденного життя вже в новому році. Так, популярна співачка показала, як вони з чоловіком гуляють на свіжому повітрі.
Нагадавши, Каменських підкреслила животик легкою сукнею з пікантним розрізом, Потап світиться від щастя.
Як повідомляла Politeka, Настя Каменських з екзотичною зачіскою вразила наповал іспанськими мотивами.
Також Politeka писала, що Каменських ефектно скинула піжаму, вразивши фігурою в атласній комбінації.