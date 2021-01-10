Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка зараз відпочиває в Буковелі, вразила розкішною фігурою в облягаючому вбранні
Як розповідає Politeka, відповідні кадри були опубліковані на фан-сторінці знаменитості в Instagram.
"Мені пташки наспівали що скоро холоди прийдуть до нас?"- йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованих кадрах Нікітюк позує в облягаючому вбранні, демонструючи пружний "горішок" на тлі природи. При цьому знаменитість доповнила образ накладкою на вуха і браслетами, обдаровуючи при цьому своїх шанувальників неперевершеною посмішкою.
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"Леся красуня", "вау, Лісова фея", "це ж яке дерево вас живить", "клас", "та ти просто неймовірно круто виглядаєш", - пишуть її шанувальники.
Як ми розповідали до цього, блогер і ведуча "Орел і решка" Леся Нікітюк вирішила "потравити душу" фанатам на новорічні свята
Так, ведуча "Орел і решка" виставила знімок, на якому видно, як вона насолоджується купанням в басейні. На фотографії можна побачити задоволену Лесю Нікітюк у відвертому купальнику, який в черговий раз підкреслює пишний бюст зірки.
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