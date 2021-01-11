Банкнотно-монетний ряд в Україні зазнає важливих змін

Купюри дрібних номіналів Нацбанк змінює на монети, а дрібні монети взагалі виводить з ужитку, пише «Обозреватель».

І хоча найближчим часом нові монети або банкноти з'являтися не будуть, але зміни на українців все ж чекають.

Так, вже перестали друкувати банкноти номіналом 1,2,5 і 10 грн. У міру зносу їх змінюють на відповідні монети, тому в 2021 році частка монет цих номіналів, в порівнянні з аналогічними банкнотами значно скоротиться.

Найбільш активно зараз йде заміна купюр в 1 і 2 грн. Потрапляючи в банки, вони більше не повертаються в оборот.

Крім того, вже перестали бути платіжним засобом монети номіналом 1,2, 5 і 25 копійок. Онако в 2021 році їх ще можна безкоштовно обміняти на діюче гроші.

1,2,5 копійок зараз змінюють в НБУ і уповноважених банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райфайзен банк Аваль).

25 копійок можна обміняти у всіх банках країни до 30 вересня 2021 року. Після закінчення цієї дати звертатися потрібно буде в НБУ або уповноважені банках.

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