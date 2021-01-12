Відома модель Келлі Гейл з Victoria's Secret показала, як проводить день на пляжі
Зірка цього разу здалася в рожевому бікіні сидячи на піску. Образ красуня доповнила бейсболкою, а в руках тримала книгу. Дівчина розсунула ніжки на знімку, а руками потягнула за трусики бікіні, заманюючи пікантністю, завдяки чому фото вийшло максимально гарячим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Пляжний день з хорошою книгою", - написала зірка.
Фанати поставили понад 11 тисяч лайків і написали коментарі:
Опухлого Тарзана ледь впізнали після повернення з Африки, видалене фото: "Наташка спецом залила..."
"Набридло боятися зарази": тисячі одеситів наплювали на локдаун і вийшли на вулиці, відео
Леся Нікітюк побешкетувала з подружкою у ванній, непристойно відкривши рот: "Хочете бачити в" Холостячці?"
"Холостячка" Ксенія Мішина схудла на 30 кілограмів, фото з минулого життя: "Зовсім інша людина..."
Розкрито таємницю загибелі знаменитої супермоделі, про яку говорив весь світ: "Без мами залишилися четверо дітей"
"Але звідки бікіні?", "Ви можете порекомендувати цю книгу ??", "Вау!!!! У тебе дуже спокусливий стиль !!!!", "Як можна спокійно дивитися на цю позу", "Доброго ранку, дитинко", "хороша книга - завжди позитивна компанія", " гарне фото. Де ти народилася?", "Ти приголомшливо виглядаєш, Келлі!", "Мій ідол", "Ти виглядаєш приголомшливо", " чи є пляж для вашої рекомендації?".
Повідомлялося, що відома модель бренду Victoria's Secret Келлі Гейл показала свої ідеальні вигини на пляжі.
Цього разу модель показала, як відпочиває в компанії друзів на пляжі.
Красуня одягла крихітний купальник і записала в ньому сторі. Келлі блиснула немаленькими грудьми під трикутними клаптиками тканини. Білосніжні оборки по краях додали образу ніжності.
Нагадаємо, Келлі Гейл з Victoria's Secret розгорнулася, подражнивши апетитними "булочками" в зухвалій сітці
А ще Politeka писала, що Келлі Гейл з Victoria's Secret в самих спокусливих позах блиснула своєю гідністю на пляжі
Також Politeka повідомляла, що бездоганна Келлі Гейл з Victoria's Secret подражнила формами в напівпрозорому купальнику