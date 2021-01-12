Відома модель Келлі Гейл з Victoria's Secret показала, як проводить день на пляжі

Зірка цього разу здалася в рожевому бікіні сидячи на піску. Образ красуня доповнила бейсболкою, а в руках тримала книгу. Дівчина розсунула ніжки на знімку, а руками потягнула за трусики бікіні, заманюючи пікантністю, завдяки чому фото вийшло максимально гарячим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Пляжний день з хорошою книгою", - написала зірка.

Фанати поставили понад 11 тисяч лайків і написали коментарі:

"Але звідки бікіні?", "Ви можете порекомендувати цю книгу ??", "Вау!!!! У тебе дуже спокусливий стиль !!!!", "Як можна спокійно дивитися на цю позу", "Доброго ранку, дитинко", "хороша книга - завжди позитивна компанія", " гарне фото. Де ти народилася?", "Ти приголомшливо виглядаєш, Келлі!", "Мій ідол", "Ти виглядаєш приголомшливо", " чи є пляж для вашої рекомендації?".

Повідомлялося, що відома модель бренду Victoria's Secret Келлі Гейл показала свої ідеальні вигини на пляжі.

Цього разу модель показала, як відпочиває в компанії друзів на пляжі.

Красуня одягла крихітний купальник і записала в ньому сторі. Келлі блиснула немаленькими грудьми під трикутними клаптиками тканини. Білосніжні оборки по краях додали образу ніжності.

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