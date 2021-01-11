Чоловіка співачки Наташі Корольової Сергій Глушко (Тарзана) затролили в мережі
Як розповідає Politeka.net, приводом стало невдале фото в Instagram.
Чоловіка королевою розкритикували за неоднозначний зовнішній вигляд. Тарзан після повернення з Африки опублікував фото, на якому позував з голим торсом. Через особливості ракурсу і освітлення він виглядав розповнілим.
Фолловери тут же заявили, що Глушку варто негайно привести себе у форму і не ганьбитися.
"Що у вас з обличчям?", "Бджоли покусали?", "Тато, що годує", "може, вистачить вже ганьбитися? Виглядаєте реально не кращим чином", "це пародія на Тарзана або просто фото невдале?", "Кошмар на вулиці В'язів", «як спати тепер після побаченого?", "Ось це ви від'їлися за Свята», — писали в коментарях.
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Такої "атаки" артист не витримав. Знімок він видалив, а замість нього виклав картинку, якій, мабуть, вирішив показати, як виглядають єгори.
"Повторення-мати вчення. Всім пузовислим і безгрудим ледарям присвячується", - написав артист.
Але тут у користувачів мережі виникло питання навіщо ж Тарзан все таки видалив попереднє фото.
«А навіщо тоді страшену фотку видалив?", "Наташка спецом залила, потролити", - пишуть в комментріях.
Нагадаємо, що Корольова і Тарзан показали пристрасне возз'єднання після скандалу, співачка не стрималася:"Не зраджуйте, це боляче".
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