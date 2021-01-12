Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардаш'ян, показала себе і розповіла про ігри

На фото красуня в обтягуючому блискучому платті з великим розрізом, який був до стегна. Але Гюль це зовсім не бентежило, адже дівчина любить додати трохи пікантності образу. Волосся у Бахарі були зібрані в хвіст, за який зірка взялася рукою. Знімок вийшов ефектним і розбурхує, адже модель виглядає бездоганно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Не можеш грати зі мною, ти можеш грати тільки з собою", - написала зірка під фото.

Фанати поставили майже 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Так мило", "приголомшлива краса", "Супер красива мода", "Омг, вау, така приголомшлива, красива, така дуже, дуже гаряча, спокуслива", "шоколадна леді", " але я б ніколи не став грати з тобою!", "Приголомшливо", "відправити це світу, він повинен оцінити цю красу".

Повідомлялося, що популярна модель Гюль Бахарі спантеличила помітно розповнілою фігурою.

Цього разу Бахарі підкреслила досить великі сідниці завдяки персиковому спортивному костюму.

Повернувшись спиною до камери, дівчині вдалося тим самим показати фігуру з вигідного ракурсу у вузьких лосинах з імітацією лінії білизни і короткому топі на гумці.

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