Відома модель і фітнес-тренер Катерина Усманова показала себе і розповіла про душ

На фото красуня була в купальнику у ванній на краю, а в руках тримала дощик. Зірка поливала свої пишні груди, роблячи кадр максимально пікантним. Усманова притулилася до скляної перегородки, а волосся залишила розпущеним. Знімок вийшов провокаційним і запальним, адже Катя зробила все для цього. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"А ви приймаєте контрастний душ? Як любите загартовуватися?", - написала зірка.

Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Від целюліту допоможе?) ", "Я гарячу не люблю. Обливаюся крижаний поки поколювати не почне", "тільки коли на вулиці літо або я в теплій країні", " обожнюю. Особливо вранці-такий заряд енергії".

Ми писали, що відома фітнес-тренер Катерина Усманова підкорила новим розкішним образом.

Катя, яка може похвалитися неймовірною фігурою, одягла мініатюрні шортики і топ з екстремальним декольте. Плечі красуні прикрасили довгі намиста у вигляді погонів, а на талію спортсменка пов'язала сріблястий пояс.

Катя позувала в різних позах, показуючи свою розкішну фігурку з усіх боків.

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