Новий "Холостяк" Михайло Заливако почав підігрівати інтерес до шоу і своєї персони

Харківський бізнесмен, який стане героєм одинадцятого сезону популярного реаліті шоу вже навесні 2021 року, показав нове фото, передає Politeka.net.

Опублікувавши нове Селфі, Заливако зазначив, що зйомки проекту ще не закінчилися.

Михайло Заливако показав, як виглядає в звичайному житті, і отримав безліч компліментів. Навіть в одязі видно його гора м'язів.

"Ніколи не було таких красивих людей в стрічці", "взагалі Очаровашка" « "Ну качок, по очах видно що Бабій" «" красивий то який " » "Пупсик«,» харизматичний, так і віє справжньою, чоловічою силою«,» Ну який же ви красивий«," істинний холостяк, з алкоголем на задньому плані! 😂 😂 😂Нехай пощастить у коханні, а то такий сумний і самотній на фото», - пишуть у коментарях.

Також хтось зазначив, що новий холостяк виглядає занадто молодим.

"Ну, якийсь ще зовсім молодий для холостяка", - пишуть в мережі.

Заливако не пройшов повз і вирішив блиснути почуттям гумору.

«У перервах їм дитяче харчування", - написав він.

Нагадаємо, нещодавно в мережі з'явилися одкровення колишньої дівчини Заливако. Вона стверджувала, що Михайло їй часто зраджував, при цьому був дуже закомплексованим маминим синочком. Вона попередила, що Заливако вміє зачарувати своєю зовнішністю, але швидко розчаровує.

Нагадаємо, українкам показали нового "Холостяка" - екстремала, фото без сорочки зводить з розуму: "Перекачаний, але..."

Як повідомляла Politeka, Тригубенко, відшитий "холостячкою", не втрачає часу дарма, свіже фото:"вирішено - наступний холостяк".

Також Politeka писала, що дівчина з " Холостяка "ефектно вигнулася в блискучому вбранні:"Просто не відірвати очей".