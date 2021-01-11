Співачка Тіна Кароль видала цікаві деталі конфлікту з телеведучою Катею Осадчою

Як передає Politeka.net, 35-річна артистка під час ювілейного ефіру програми "Світське життя" згадала, за що сильно образилася на ведучу.

Зокрема, Осадча поставила Кароль в глухий кут провокативним питанням про її сина Веніаміна. Після народження хлопчика Катя запитала у співачки, чи був обряд обрізання.

"Ти тоді дуже образилася, я пам'ятаю... якби могла, ти мене прибила б в цей момент, але, ні, розвернулася, пішла і деякий час не давала інтерв'ю", - згадала ті події ведуча.

"Це, знаєш, материнський інстинкт... Нормально! Як пантера захищає своїх дітей, так само... Ну, що було то було. У нас, як у справжній українській родині, б'ються, а потім сідають за стіл!", - парирувала у відповідь дещо збентежена Кароль.

За словами Осадчої, протягом 15 років існування "Світського життя" (стільки ж триває і кар'єри Тіни), їхні стосунки зі співачкою були, відверто кажучи, різними.

"Коли любилися, коли мирилися... пам'ятаєш, як це було?", - поцікавилася Катя у артистки.

"Я вважаю, що ти завжди могла будь-яку людину в будь-якому статусі поставити в глухий кут. І це твій неймовірний талант, ти вмієш так натякнути, що всі глядачі більше вірять тобі, ніж тій правді, хто тут виправдовується, щоб я там не казала, - ти будеш права", - з посмішкою Кароль зробила комплімент ведучій.

Раніше ми повідомляли, співачка показала в Instagram зворушливий колаж: на одній частині фотографії постала сама Тіна, в дитячому віці, а на іншій - її спадкоємець. І мама, і син були в маскарадних новорічних костюмах. Маленька Кароль в образі сніжинки, а Веніамін - плюшевого зайчика.

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