Молода Дружина Віктора Павлика похвалилася фігурою після оголошення про вагітність

26-річна Катерина Реп'яхова поділилася кадрами у своєму мікроблозі в Instagram. Про це повідомляє Politeka.net.

Дружина Віктора Павлика показала кадри на тлі басейну, де вона позувала в спокусливому чорному купальнику з безліччю тонких шлеек на грудях.

Також Реп'яхова показала, важливий елемент її ранку.

"Наш ранковий ритуал. Кава", - написала дівчина.

При цьому вона поспішила всіх заспокоїти, і у відповідь на зауваження фоловерів зазначила, що лікар дозволяє пити каву, не дивлячись на вагітність.

Показала репяхова і свій сніданок.

Дружина Віктора Павлика розповіла, що стать дитини вони вже знають. Але буде у них хлопчик чи дівчинка, поки не розкрила.

"30 грудня ми дізналися, хто у нас. Я дуже сильно переживала, і першу ніч спати не могла. Думала, на які саме гуртки будемо здавати нашу дитину», - поділилася Репяхова.

Варто відзначити, що чутки про вагітність Катерини з'явилися ще близько місяця тому, коли Передплатники почали помічати, як змінилася її зовнішність.

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