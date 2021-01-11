Відома модель Жизель Олівейра, зірка Victoria's Secret, показала себе в свіжому образі
На фото Жизель позує в рожевому бікіні, яке переважно складалося з ниточок. Красуня додала крапельку спокуси образу, задерши ніжку і потягнувши за трусики вгору. Волосся у Олівейри були зібрані в вузол, а стояла дівчина біля стіни, радуючи ефектними "булочками", які залишилися зовсім не прикриті. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку бренду, який рекламує модель.
Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Смакота", "захоплююча", "ти вб'єш мене в кінці, Малятко Жизель", "груба і спокуслива".
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Знімок пізніше репостнула до себе сама Жизель після того, як поставила лайк. Дівчині не писали компліменти у неї на сторінці і не ставили "сердечка", так як він був в сторіс Instagram, де подібних функцій немає.
Ми писали, що бразильська супермодель Жизель Олівейра вразила розкішною фігурою в нестандартному вбранні.
Уточнимо, що на опублікованих кадрах Олівейра показує достоїнства фігури в бездоганному мікро-бікіні, не соромлячись застигати в різних жарких позах. Шанувальники красуні були приємно здивовані побаченим, про що говорить те, що відбувається в коментарях.
Нагадаємо, бразильська красуня з Victoria's Secret показала, як потрібно позувати в мікро бікіні
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