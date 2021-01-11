Відома фітнес-модель Юлія Мішура показала, як стежить за фігурою, поки немає можливості піти в спортзал
На кадрах Юлія позує в штанях, топі і кросівках. Мішура використовувала для тренування гумку, за допомогою якої виконала більшість вправ. Дівчина позувала біля ялинки, яка стояла біля просторого вікна. Кадри вийшли мотивуючими і довели, що стежити за фігурою можна не виходячи з дому. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Привіт. Тренування вдома. Одягаю улюблений одяг.
1. Розминка (її не знімала)
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2. Присідання з гумкою 20 р + випади назад 30 р, 3 підходи
3. Присідання пліє 20 р + тяга 20 р, 3 підходи
4. Махи (відведення) ноги назад на четвереньках 20 р на кожну ногу + сідничний місток з розведенням ніг вгорі 20 р + стрибки (вузько-широко) 20 р, 3 підходи
5. Зворотна гіперекстензія 3*20 р
6. Болгарські випади на кожну ногу 3*20 р
7. 10 хвилин добивала ноги на сходовому майданчику (дивись карусель)", - написала зірка під кадрами.
Фанати поставили майже 200 лайків і написали кілька коментарів:
"Клас", "особливо гусяча ходьба по сходах", "вогонь".
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Модель приміряла білий гольф і чорну спідницю з високою посадкою. Судячи з усього вона не стала надягати бюстгальтер.
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