Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала себе в запальному образі

На кадрах Нікітюк позувала в прозорому мереживному пеньюарі, який практично не прикрив пишний бюст зірки. Леся знімала себе на телефон, показуючись досить близько. Телеведуча розповіла, що не побачила ефекту від маски для обличчя і повідомила про нову, яка набагато краще. Кадри вийшли цікавими і навіть спокусливими, адже зірка в мереживах виглядає відмінно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ефект просто бомба!", - сказала Леся про маску з метеликами.

Фанати не ставили лайки під фото і не писали Коментарі, адже кадри були розміщені в сторіс Instagram, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"Лесюнька як Барбі"," Леся красуня"," вау, Лісова фея"," клас","та ти просто неймовірно круто виглядаєш"," Боже, Леся, яка ж ти красива", " Вау, які очі красиві. Леся, ви бомба"," бомбічна", " боже, яка красива!".

Ми писали, що блогер і ведуча шоу "Орел і решка" Леся Нікітюк знає толк в розвагах.

Так, епатажна Леся Нікітюк показала, як розважається у ванній зі своєю подружкою-красунею.

На знімку спекотна ведуча туристичного шоу "Орел і решка" залізла у ванну в синіх джинсах і чорній кофтині, а поруч з нею сидить задоволена подружка.

Нагадаємо, задоволена Нікітюк розбурхала зимовим образом, посвітивши "горішком" в лосинах

А ще Politeka писала, що задоволена Нікітюк залізла в басейн і вивалила свої пишні "кульки" перед камерою

Також Politeka повідомляла, що Нікітюк в термотрусиках і обтягуючому костюмі осоромилася новим фото



