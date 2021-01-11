Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала себе в запальному образі
На кадрах Нікітюк позувала в прозорому мереживному пеньюарі, який практично не прикрив пишний бюст зірки. Леся знімала себе на телефон, показуючись досить близько. Телеведуча розповіла, що не побачила ефекту від маски для обличчя і повідомила про нову, яка набагато краще. Кадри вийшли цікавими і навіть спокусливими, адже зірка в мереживах виглядає відмінно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Ефект просто бомба!", - сказала Леся про маску з метеликами.
Фанати не ставили лайки під фото і не писали Коментарі, адже кадри були розміщені в сторіс Instagram, але зазвичай зірку засипають компліментами:
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"Лесюнька як Барбі"," Леся красуня"," вау, Лісова фея"," клас","та ти просто неймовірно круто виглядаєш"," Боже, Леся, яка ж ти красива", " Вау, які очі красиві. Леся, ви бомба"," бомбічна", " боже, яка красива!".
Ми писали, що блогер і ведуча шоу "Орел і решка" Леся Нікітюк знає толк в розвагах.
Так, епатажна Леся Нікітюк показала, як розважається у ванній зі своєю подружкою-красунею.
На знімку спекотна ведуча туристичного шоу "Орел і решка" залізла у ванну в синіх джинсах і чорній кофтині, а поруч з нею сидить задоволена подружка.
Нагадаємо, задоволена Нікітюк розбурхала зимовим образом, посвітивши "горішком" в лосинах
А ще Politeka писала, що задоволена Нікітюк залізла в басейн і вивалила свої пишні "кульки" перед камерою
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