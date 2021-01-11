Крістіна Орбакайте несподівано стала дружиною відомого співака: "Ух ти, у мене нова сім'я!"
Дочка Алли Пугачової Крістіна Орбакайте потрапила в незвичайну ситуацію
Як передає Рoliteka.net, фото артистки з дочкою і онукою Алли Пугачової стало дуже популярним в соцмережах, після того як модератори жіночого Інтернет-видання переплутали підпис до посту.
Справа в тому, що знімок, де Крістіна Орбакайте позує поруч з чоловіком, бізнесменом Михайлом Земцовим і восьмирічною дочкою Клавдією, було помилково підписали «Стас Костюшкін з красунею дружиною і синами».
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Стас Костюшкін прокоментував конфуз.
"Ух ти! У мене нова сім'я і Новий "я", - написав він.
Повеселилися і користувачі Мережі.
"Стас, та Ви з дружиною зробили пластику, а сини з двох перетворилися на одного і змінили стать!?", "Там все геніально-ще й дочка Христини стала "синами«", "коли поплутали місцями фото і підписи ... хм потрібно вдома в старих альбомах поміняти місцями фото і підписи", "а я то думаю, на тому концерті сам на себе не схожий був», «Ого, вітаю», «Ось це поворот 😁», «в Новий рік з новою сім'єю», - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, Орбакайте завалилася в гості до Кіркорова в несподіваному вигляді:»продавщиця з сусіднього кіоску".
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