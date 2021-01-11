Крістіна Орбакайте несподівано стала дружиною відомого співака: "Ух ти, у мене нова сім'я!"

Дочка Алли Пугачової Крістіна Орбакайте потрапила в незвичайну ситуацію

Як передає Рoliteka.net, фото артистки з дочкою і онукою Алли Пугачової стало дуже популярним в соцмережах, після того як модератори жіночого Інтернет-видання переплутали підпис до посту.

Справа в тому, що знімок, де Крістіна Орбакайте позує поруч з чоловіком, бізнесменом Михайлом Земцовим і восьмирічною дочкою Клавдією, було помилково підписали «Стас Костюшкін з красунею дружиною і синами».

Стас Костюшкін прокоментував конфуз.

"Ух ти! У мене нова сім'я і Новий "я", - написав він.

Повеселилися і користувачі Мережі.

"Стас, та Ви з дружиною зробили пластику, а сини з двох перетворилися на одного і змінили стать!?", "Там все геніально-ще й дочка Христини стала "синами«", "коли поплутали місцями фото і підписи ... хм потрібно вдома в старих альбомах поміняти місцями фото і підписи", "а я то думаю, на тому концерті сам на себе не схожий був», «Ого, вітаю», «Ось це поворот 😁», «в Новий рік з новою сім'єю», - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Орбакайте завалилася в гості до Кіркорова в несподіваному вигляді:»продавщиця з сусіднього кіоску".

Як повідомляла Politeka, зовнішність сина Крістіни Орбакайте Дені викликала подив, рідкісне фото: "чому на Галкіна схожий?"

Також Politeka писала, що Квітуча Орбакайте в міні блиснула фігуркою поруч з довгоногою красунею-донькою: "а Клавуся підросла!»