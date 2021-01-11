Фешн-фотограф і суддя шоу "Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк приголомшила несподіваним образом

Як передає Рoliteka.net, 31-річна зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому позувала в ліфті.

Рудоволоса бестія показала, як виглядає в справжньому житті - без пафосного вбрання та яскравого макіяжу.

Соня зробила селфі, будучи в чорному худі й такого ж кольору спортивних штанях, а також пудровій в'язаній шапочці. На грудях висіла червона сумка-бананка, а під пахвою фешн-фотограф тримала шкіряний клатч.

Дівчина відчинила дуту світлу курточку, кокетливо притулившись до стіни і розставивши ніжки. Глядачів ненафарбована Плакидюк зачарувала легкою посмішкою.

"Дописую пост про корекцію зору️ навіть знайшла фотки зі зміїним оком 🐍 👀 а поки давайте вирішимо чи личить мені шапка️️", - йдеться в підписі.

Користувачі кинулися коментувати побачене, не шкодуючи компліментів:

"Хіба є щось, що вам не пасує?😍"

"шикарній дівчині все до лиця"

"Мінус 5 років! 💫"

"зайчик такий"

"Яка шапка класна. Дуже личить😍"

"Шапка як шапка .🤩 🤶 Обличчя, більше, шапці пасує 😄"

"Ви в житті виглядаєте на 20 років молодше, ніж на Смпу))))👏"

"Соня, ви така миленька в шапці, і без окулярів ще молодше виглядаєте 😍"

Відзначимо, в даний час Плакидюк є однією з провідних фешн-фотографів України, а також директором production-департаменту студії MNCL (Monocle) – першої в Україні студії, що спеціалізується на концептуальному дизайні, брендингу та production в областях Fashion, Business і HoReCa.

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