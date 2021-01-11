Фешн-фотограф і суддя шоу "Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк приголомшила несподіваним образом
Як передає Рoliteka.net, 31-річна зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому позувала в ліфті.
Рудоволоса бестія показала, як виглядає в справжньому житті - без пафосного вбрання та яскравого макіяжу.
Соня зробила селфі, будучи в чорному худі й такого ж кольору спортивних штанях, а також пудровій в'язаній шапочці. На грудях висіла червона сумка-бананка, а під пахвою фешн-фотограф тримала шкіряний клатч.
Опухлого Тарзана ледь впізнали після повернення з Африки, видалене фото: "Наташка спецом залила..."
51-річна Лопес у сукні з декольте до пупка "випустила" бюст перед камерами: "Підкоряйтеся богині"
Оля Полякова терміново покинула Україну і розповіла, що сталося: "Наша сім'я..."
Роздратована Кухар пролила світло на конфлікти з Фреймут і Мейхер на "Танцях з зірками": "Мені було прикро за…"
Винник вирішив змінити імідж, здивувавши навіть "вовчиць", кадри перевтілення: "Блін, який чоловік"
Дівчина відчинила дуту світлу курточку, кокетливо притулившись до стіни і розставивши ніжки. Глядачів ненафарбована Плакидюк зачарувала легкою посмішкою.
"Дописую пост про корекцію зору️ навіть знайшла фотки зі зміїним оком 🐍 👀 а поки давайте вирішимо чи личить мені шапка️️", - йдеться в підписі.
Користувачі кинулися коментувати побачене, не шкодуючи компліментів:
"Хіба є щось, що вам не пасує?😍"
"шикарній дівчині все до лиця"
"Мінус 5 років! 💫"
"зайчик такий"
"Яка шапка класна. Дуже личить😍"
"Шапка як шапка .🤩 🤶 Обличчя, більше, шапці пасує 😄"
"Ви в житті виглядаєте на 20 років молодше, ніж на Смпу))))👏"
"Соня, ви така миленька в шапці, і без окулярів ще молодше виглядаєте 😍"
Відзначимо, в даний час Плакидюк є однією з провідних фешн-фотографів України, а також директором production-департаменту студії MNCL (Monocle) – першої в Україні студії, що спеціалізується на концептуальному дизайні, брендингу та production в областях Fashion, Business і HoReCa.
Нагадаємо, що Плакидюк і Костромічова притиснулися до красеня, Полякова оцінила: "це просто щось неймовірне"
Як повідомляла Politeka, Плакидюк зніяковіла формами у вбранні з розрізами: "Такому можна тільки заздрити"
Також Politeka писала, що Плакидюк погладила білосніжне декольте пір'їнкою: "Ух ти, яка кішечка"