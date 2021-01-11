Українська співачка та екс-учасниця гурту " Время и стекло", Надя Дорофєєва знялася в новому випуску шоу з Олексієм Дурнєвим

Кілька годин тому популярна артистка вирішила поділитися невеликим роликом, знятим разом з телеведучим Олексієм Дурневим, в шоу якого співачка взяла участь. Надя змогла убити шанувальників не тільки стильним чином в чорно-білій кофті, але ще і своїми колючими відповідями під час інтерв'ю.

Варто відзначити, що артисти вже не вперше співпрацюють і знімаються разом. При цьому поза зйомками зірки також проводять час разом. А під час відпочинку навіть засвітилися на прогулянці і відзначили один одного в Instagram. Нові кадри з кокетливою Надею тут же привернули фанатів, які обговорили новий випуск і звернули увагу на зовнішність артистки.

"Їжа Дурнєва вже на YouTube !!! Срочненько дивіться ⚡️", - пише Надя.

Фанати відповіли досить швидко:

"Випуск😍 🔥; йдемо дивитися🔥; Ого, бомба!🔥 ; Кайф дивитися ♥️; випуск гармата🔥було цікаво дивитися; одне питання: чому Єврейський салатик без яйця ? 😂 ; Вау 😍 😍 😍 неймовірно. Дуже цікаво ❤️після шоу пішла їсти😂; Дорофєєва, ти космос😂 🔥; Я думав він вже на заводі ОРЕ🙈 🤣; приємно дивитися коли людина їсть,а не колупається гидливо🎉; випуск вогонь як і ти❤️🔥".

Відзначимо, Надя вирушила на відпочинок зі своїм чоловіком, Володимиром Дантесом, в теплих краях пара провела насичені дні, зустрівши там і Новий Рік. Красуня ділиться кадрами свого проведення часу в Instagram.

Також Надя похвалилася стрункою фігурою в легкому костюмчику. Топік підстрибнув, оголивши її пружний животик, а тонку талію підкреслила спідничка на високій посадці.

Міні дало можливість розглянути стрункі ніжки знаменитості. Дорофєєва вирішила показати, як виглядає без макіяжу. Вона розпатлала волосся і відкрила губи, знімаючи себе на телефон.

Нагадавши, Дорофєєва в "сіточці" зухвало розставила ноги, звернувшись до публіки.

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