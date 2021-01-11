Популярна українська співачка болівійського Походження Мішель Андраде вразила розкішною фігурою в мереживі
Як розповідає Politeka, фотографією знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.
"Ранок почався з хороших новин❤️ так приємно! Пісня "не знаю" у 2020 році була одна з найбільш прослуховуваних пісень українською мовою на радіо!! Мені шалено приємно!!!❤️ Урааа Видя бачачи такі результати хочеться ще більше дарувати вам свою творчість! Може бути записати для вас новий трек українською?🥰 "- йдеться в повідомленні.
На опублікованій фотографії Андраде постає перед камерою в мереживній білизні, демонструючи розкішну фігуру у всій красі. Це привело в" дикий " захват її шанувальників.
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"Гаряча штучка", "вау, ось це малятко"," мила"," моя дівчинка", " Мішелька, можна до тебе?",- пишуть вони.
До цього ми розповідали, що співачка Мішель Андраде приголомшила забавами біля ялинки
Превесела Мішель в піжамних картатих штанях і білій футболці, зав'язаній на талії, тримаючи в одній руці келих з червоним напоєм віртуозно покрутила стегнами. А на довершення ще й смачно потрусила сідницями, ризикуючи розлити вміст келиха.
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