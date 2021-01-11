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Відома українська співачка MARUV спокусила жарким тверком на сцені, після чого влаштувавши спекотну фотосесію з Вікою з групи "НеАнгели"

Як розповідає Politeka, кадри були опубліковані на сторінці знаменитості в Instagram.

"Відео 21+. Дубай наш", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах MARUV виконує запальний танець в мікро-сукні, демонструючи соковиті вигини під час тверка.

Після виступу співачка не поспішала йти, влаштувавши імпровізовану фототсесію з Вікою з групи" НеАнгели " прямо на столі.

"Не тільки MARUV", - підписала красуня кадри.

На кадрах вона позує на четвереньках, поки Віка з "НеАнгелів" демонструє розкішну розтяжку і бездоганну посмішку.

Шанувальників красуня позбавила можливості що-небудь сказати, опублікувавши кадри у себе на сторінці в Сторіс.

Як ми розповідали до цього, українська співачка MARUV (Анна Корсун) похвалилася апетитною фігуркою в оригінальному купальнику

У себе в Instagram співачка опублікувала кілька свіжих фото в купальнику. MARUV постала в новому для себе образі. На голові у неї красувалася копиця білого волосся.

Нагадаємо, що MARUV молить українців про допомогу, на кону життя.

Як повідомляла Politeka, скандальну MARUV в мокрому купальнику відшльопали в басейні, кадри не для слабаків.

Також Politeka писала, що MARUV в прозорому вбранні розставила ноги, прикувавши погляди до самого апетитного.