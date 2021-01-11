Українська співачка Тіна Кароль зворушила шанувальників новим ніжним образом, показавши красу в сукні з відкритою спиною

Як розповідає Politeka, фотографією знаменитість поділилася у себе в Instagram.

"Я швидше лід, ніж сніг", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованій фотографії Кароль позує спиною на камеру, демонструючи форми у всій красі. Особливої пікантності знімку додає наряд співачки-сукня з відкритою спиною грайливо оголює пружні форми красуні.

"Боже, мурашки по шкірі від вашого вбрання", "Ти вогонь", "дуже мило виглядаєш", "очманіле фото", "обожнюю тебе", "неймовірна", "складно розтопити", - пишуть її шанувальники.

Як ми розповідали до цього, співачка Тіна Кароль вразила фанатів, повороживши з красунями з "Кварталу 95" прямо на сцені

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Кароль на сцені у весільній сукні ворожить з красунями з «Кварталу 95», виконуючи перед цим частину своєї пісні, в ході якої говорить, що «напаскудила собі хлопця».

У відповідь на це одна з учасниць "Кварталу 95" заявляє «що " якщо ви одружитеся, ти будеш Тіна Балан!».

Нагадаємо, що Тіна Кароль отримала по заслугах, несподіване звернення співачки: "більше нічого не вмію...".

Як повідомляла Politeka, Кароль влаштувала переполох, з'явившись на концерті в одній шовковій "ночнушке": "Ах, бідні чоловіки".

Також Politeka писала, що соковита Тіна Кароль підкреслила тугою шкірою свої ідеальні форми: "ось така...".