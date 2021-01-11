Українська співачка Тіна Кароль зворушила шанувальників новим ніжним образом, показавши красу в сукні з відкритою спиною
Як розповідає Politeka, фотографією знаменитість поділилася у себе в Instagram.
"Я швидше лід, ніж сніг", - коротко йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованій фотографії Кароль позує спиною на камеру, демонструючи форми у всій красі. Особливої пікантності знімку додає наряд співачки-сукня з відкритою спиною грайливо оголює пружні форми красуні.
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"Боже, мурашки по шкірі від вашого вбрання", "Ти вогонь", "дуже мило виглядаєш", "очманіле фото", "обожнюю тебе", "неймовірна", "складно розтопити", - пишуть її шанувальники.
Як ми розповідали до цього, співачка Тіна Кароль вразила фанатів, повороживши з красунями з "Кварталу 95" прямо на сцені
Уточнимо, що на опублікованих кадрах Кароль на сцені у весільній сукні ворожить з красунями з «Кварталу 95», виконуючи перед цим частину своєї пісні, в ході якої говорить, що «напаскудила собі хлопця».
У відповідь на це одна з учасниць "Кварталу 95" заявляє «що " якщо ви одружитеся, ти будеш Тіна Балан!».
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