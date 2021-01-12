Українська співачка Анастасія Кумейко, яка раніше виступала в групі Nikita, вразила розкішною фігурою в одній білизні

Як розповідає Politeka, знімком знаменитість поділилася у себе в Instagram.

"Покажи мені" - коротко підписала знаменитість фотографію.

У відповідь на це один з її шанувальників припустив, що зараз у Кумейко будуть просити явно "не дуже хороше". Однак, судячи з реакції зірки, вона до цього була явно підготовлена.

"Я готова", - коротко відповіла вона.

На опублікованому знімку Кумейко позує з чашкою Еспресо на ліжку в одній білизні, з-під якого видніється явно зайве. Саму красуню це явно не бентежить, оскільки вона заграє з шанувальниками, поглядаючи в камеру.

Уточнимо, що фотографію знаменитість опублікувала у себе в каруселі сторіс, тому висловитися про ідеальне тіло кумира її фанати не змогли.

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Уточнимо, що на фотографії Кумейко позує в мокрому купальнику, демонструючи бездоганні ноги у всій красі. При цьому стрілочкою зірка показала на літаючого птаха, якого ледь помітно в кадрі.

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