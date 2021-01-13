Відома модель Алессандра Амбросіо, зірка "Victoria's Secret", показала себе на прогулянці по пляжу

На фото Амбросіо позувала в спідниці і ТОПі. Красуня стояла в морі, хвалячись мокрими ніжками. Дівчина задерла руки і спокусливо вигнулася, роблячи фото ще більш жарким. Алессандра показала ще кілька ракурсів, на яких продемонструвала всі достоїнства своєї фігури і зовнішності. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"У легкому тумані пристрастей, що виходять зсередини", - написала зірка.

Фанати поставили понад 50 тисяч лайків і написали коментарі:

"Все красиво!", "Схожа на маленьку дівчинку", "ти така красива"," Занадто красива жінка", "чудовий наряд"," ефектна чудова дівчина", " як завжди надихає !!!", "Алессандра бездоганна", "я люблю бачити тебе такою щасливою і радісною, Алессандра", "завжди пристрасна", "ти йдеш грати У мене на задньому дворі".

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Так, Амбросіо в синій сукні з божевільними вирізами показала, як насолоджується життям, незважаючи ні на що. Красуня блиснула спокусливим декольте, прикрасивши його великою черепашкою: її засмаглими принадами хочеться милуватися вічність.

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