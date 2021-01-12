Відома співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала себе після відпочинку
На фото Анастасія позує в шортиках і топі. Дівчина стояла на причалі і зробила вертикальний шпагат. Кумейко довелося взяти ногу рукою, щоб поза вийшла максимально ефектною. Красуня посміхалася і не соромилася себе показати, тому знімок вийшов досить пікантним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
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Ну здрастуй, милий, дорогий, рідний", - написала зірка під фото.
Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Відразу і не зрозумієш про яку вологість йде мова))))", " красивий Київ!", "Нічого собі ліфт"," Прикольно", " розтяжка просто топ, як і загар після відпустки. З поверненням, Анастасія".
Ми писали, що українська Dj Nana Анастасія Кумейко вразила фігурою під час «брудного» танцю.
"З днем народження", - коротко йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на кадрах знаменитість в «невидимому» вбранні, елегантно демонструючи форми під час танцю. При цьому шанувальників Кумейко вирішила позбавити від можливості що-небудь сказати, викинувши кадри у себе на сторінці в Stories.
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