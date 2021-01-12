Настя з Потапом добре проводять час

Відома українська співачка Настя Каменських отримала незвичайний подарунок від Потапа під час відпочинку

Настя Каменських вирушила разом з Потапом у відпустку на Мальдіви відразу після Різдва. На райському острові пара проводить час удвох і багато веселиться, розповідає про те, як проходить їх день і знімає забавні відеоролики. Не так давно Потап вирішив розчулити мережу, опублікувавши серію кадрів з Настею.

Під час обіду пара вирішила відпочити в ресторані і насолодитися товариством один одного, причому не обійшлося і без кумедних пригод. Справа в тому, що сам Потап вирішив пожартувати над Настею і попросив ту відволіктися від їжі і протягнути йому руку.

Урочисто повторюючи слова, як на весільній церемонії, артист вручив величезне кільце співачці, надівши на палець. Правда, кільце кальмара. На що Настя тут же засміялася і послала повітряний поцілунок «королю моря», як жартома також прозвав себе Потап.

На райському острові зірки влаштували собі не тільки культурну програму, а й вирішили провести "ліниві вихідні", ніжачись на пляжі і веселячись в ресторані.

Так, зірки показали в Instagram околиці, а сама Каменських встигла не тільки прогулятися в салатовому Бікіні на пляжі, але ще і влаштувала переполох своїм «тверк-танцем», надівши також вільні дизайнерські шорти.

Варто відзначити, що після того, як Настя схудла на 20 кілограм, вона зовсім не приховує своє тіло і всіляко робить акцент на перетворенні.

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