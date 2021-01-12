Переможець шоу "Холостячка" Олександр Еллерт поділився цікавими подробицями проекту і свого життя до нього
Як повідомляє Politeka.net, обранець Ксенії Мішиної розповів про це в новому інтерв'ю.
Так, Олександр Еллерт, розповів нам про парне тату з коханою, роботі в «кварталі», і що насправді було фікцією в «Холостячку». Про це повідомляється в анонсі. А самому інтрев'ю можна буде подивитися незабаром.
Але вже в анонсі глядачів вирішили повеселити.
"Такий хороший, такий хороший", - каже Анатолій Анатоліч.
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"Спасибі, ти мені годину вже це говориш, давай почнемо інтерв'ю писати», - відповідає Еллерт.
"Дай ще хвилинку«, - каже ведучий продовжуючи награно розчулено дивитися на обранця»холостячки".
У мережі зазначають, що вже не можуть його дочекатися. Багато глядачів проекту вболівали саме за цю пару і вірять у щирість їхніх почуттів.
"Холостячку дивилася, вболівала за Сашу. Дуже задоволена, що він переможець шоу, але найголовніше, що вони з Ксюшею люблять один одного", " Супер! Чекаю з нетерпінням", "За Сашку і боліла всією душею. Видно було відразу ж, що почуття взаємні", - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, заведена "Холостячка" Мішина накинулася на Еллерта, злившись в пристрасному поцілунку.