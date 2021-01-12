Переможець шоу "Холостячка" Олександр Еллерт поділився цікавими подробицями проекту і свого життя до нього

Як повідомляє Politeka.net, обранець Ксенії Мішиної розповів про це в новому інтерв'ю.

Так, Олександр Еллерт, розповів нам про парне тату з коханою, роботі в «кварталі», і що насправді було фікцією в «Холостячку». Про це повідомляється в анонсі. А самому інтрев'ю можна буде подивитися незабаром.

Але вже в анонсі глядачів вирішили повеселити.

"Такий хороший, такий хороший", - каже Анатолій Анатоліч.

"Спасибі, ти мені годину вже це говориш, давай почнемо інтерв'ю писати», - відповідає Еллерт.

"Дай ще хвилинку«, - каже ведучий продовжуючи награно розчулено дивитися на обранця»холостячки".

У мережі зазначають, що вже не можуть його дочекатися. Багато глядачів проекту вболівали саме за цю пару і вірять у щирість їхніх почуттів.

"Холостячку дивилася, вболівала за Сашу. Дуже задоволена, що він переможець шоу, але найголовніше, що вони з Ксюшею люблять один одного", " Супер! Чекаю з нетерпінням", "За Сашку і боліла всією душею. Видно було відразу ж, що почуття взаємні", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, заведена "Холостячка" Мішина накинулася на Еллерта, злившись в пристрасному поцілунку.