Відома актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95", показала, чого досягла на тренуваннях
На кадрах Нікітіна показала себе в мініатюрних шортах і ТОПі. Поруч була подружка в аналогічному вбранні. Дівчата доповнили образи босоніжками на платформах. Красуні синхронно підстрибнули і після цього сіли на шпагати у пілонів. Ролик вийшов дуже ефектним і запальним, адже Катя вже досягла великого прогресу в своїх тренуваннях. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Бум", - підписала відео Нікітіна.
Фанати подивилися ролик майже 5 тисяч разів і написали коментарі:
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"Красуні нереальні", "клас", "це точно бум", "Вау", "на це можна дивитися вічно", " не культурно до своїх передплатників повертатися цієї самої, хоча і красиво. Так", "блін, правду кажуть талановита людина - талановита у всьому".
Відзначимо, Катерина є актрисою "Жіночого кварталу", яким керує Олена Кравець. Зірка заснувала і очолила проект в 2018 році.
Повідомлялося, що відома актриса "Квартал 95" Катерина Нікітіна прикувала погляди фанатів в розкішному вбранні.
У кадрі Катерина буквально засяяла в довгій вечірній сукні сріблястого кольору з зухвалим вирізом на нозі і глибоким декольте. Образ фатальної красуні вона доповнила сріблястими туфельками на підборах і з вузьким носком, а також стильною хвилястою укладанням і макіяжем в стилі nude.
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