Колишня солістка ВІА Гри й переможниця останнього сезону "Танців з зірками", Санта Дімопулос, зараз з сім'єю відпочиває в Дубаї

Зірка вирішила відпочити після напруженого року в теплих краях, пише Politeka.net. Санта ділиться враженнями від відпочинку і відповідними знімками.

В цей раз гаряча брюнетка в Instagram розповіла про Відпочинок з дітьми. Відзначимо, у артистки двоє дітлахів - син, Даніель, від першого шлюбу з шоуменом Андрієм Джеджулою; і дочка, Софія, від бізнесмена Ігоря Кучеренко.

На знімках Дімопулос блищала в рожевій сукні на тонких бретельках. Вона позувала з маленькою дочкою.

Зірка зізналася, що Софія відмінно переносить зміну обстановки і сьогоднішня подорож для неї не нова. Санта розповіла, що у дитини є няня, але все одно співачка намагається завжди бути поруч з малятком.

Артистка дала кілька порад щодо подорожі з маленькими дітьми. Так, потрібно навчитися спокійно реагувати на дитячі капризи, взяти з собою улюблені іграшки або речі, взяти з собою воду, запасний одяг і взуття та інші речі, продумуючи все до дрібниць, взяти корисне перекушування (крім їжі), аптечку, яку збере ваш педіатр.

За дві хвилини пост зібрав понад 700 лайків і багато коментарів.

"Пам'ятаю вашу першу поїздку в Дубаї, ви тоді ще називали себе "мексиканською нянею" Софі😊 🌹"," 💜 💜 💜 ох , пощастило крихітці , всі мамині наряди дістануться", " красуні😍"," Санта, Ви богиня", " красуні😍", " приголомшливе плаття 👗 який це бренд ? 🙏 ", "Санта, яка ви смаглява! Супер!",- написали користувачі мережі.

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