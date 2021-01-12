Американська фітнес-модель Ана Чері у розстебнутому одязі не стала приховувати засмаглі форми
Відома фітнес-модель з пишними формами досить давно знімається в рекламних фотосесіях одягу і білизни. Дівчина не тільки вміє експериментувати з образами, вона ще може показати багато цікавого в профілі в Instagram. Будучи фітнес-тренером, Чері також показує тренування і ділиться знімками, на яких позує в спортивному одязі власного дизайну.
Цього разу на фан-акаунті показали яскраві фото з відпочинку Ани, яка кокетливо розстебнула джинсові шорти і приспустила декольте білої блузи без довгих рукавів. Показуючи, як їй самій жарко, Ана помахала капелюхом.
Тому кадр вийшов більш ніж природним і одночасно з тим пікантним. Єдиною пікантною деталлю тут виявилася зона декольте, яку зовсім не приховав одяг.
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Фанати відреагували швидко:
"Я б хотів твій новий образ повністю; занадто багато тепла; прекрасний наряд; ідеально😘; заманливо і дуже захоплююче; Гаряча дівчина😍 🔥; абсолютно приголомшливий не міг і мріяти кращого; Боже мій, ти такий приголомшлива, ти мені подобаєшся; ви виглядаєте гаряче, чудово і мило одночасно. Ідеально❤; легендарна природна краса👑 🔥 💯; чудово❤️❤».
Тепер дівчина заробляє завдяки рекламі і власному онлайн-магазину для фітнес-красунь. Образи Чері в бікіні намагається не повторювати, тому позує в самих різних купальниках модного дизайну і всіляких забарвлень.
Так, на одному їх фото, яке було опубліковано на фан-акаунті, дівчина позувала в міні-бікіні з блискучої сірої тканини на тонких лямках-ниточках. Щоб надати кадру спокусливості, Ана потягнула за зав'язки на стегнах і відвернула голову в сторону від об'єктива.
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