Відома модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, показала, як їй наводять "красу"

Відомо, що українська зірка соцмереж перенесла кілька пластичних операцій, а також регулярно відвідує кабінет косметолога, пише Politeka.net.

У своєму недавньому пості Олена розмістила кілька фото саме з кабінету, де їй змінювали форму вилиць.

Модель позувала в білосніжному топіку, з якого ледь не вивалювалися груди шостого розміру. Довжина наряду дозволила розглянути пружний животик Олени.

У пості зірка розповіла, що уколами вона зробила собі красиві вилиці й чіткий контур. Процедуру їй проводили лікарі дерматологи-косметологи.

"Кути робила рік тому, а днями прийшла і вколола вилиці 😍як вам результат?✨", - поцікавилася Олена.

За 30 хвилин пост зібрав понад 5000 лайків і багато коментарів.

"Зав'язуй колотися😂", " що ж, у тебе вже є чудове обличчя🙄 ✨", "качаєш Синтол під шкіру? 😂", "Деякі дякують маму з татом, а хтось клініки за нівеченням людей", "Сама досконалість😍💣🔥", "Чітка)", "Залишилося вуха пересадити нормальні", "Клас👍👍👍 тепер обличчя на праску схоже 🔥", "Ця така ж х**нь як руки - базуки, ще трохи і потече все і відторгнення піде, цей холодець довго не протримається, а так нормально, піде🙋♂️😙", "Треба ж підтримувати ліквідність. Як тільки зовні стане так собі, ви нікому не потрібні будете))", - написали користувачі мережі.

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